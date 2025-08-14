Traditionslauf in Breitungen: Der 22. Pleßlauf mit neuem Streckenverlauf

Info und Anmeldung: www.plesslauf.de

„Vorangemeldet haben sich bislang mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, gibt Jan Matthes vom Lauftreff Breitungen ein Update. Zu Favoriten, Teilnehmern und Strecke meint er: „Marcel Krieghoff vom sc im puls Erfurt hat sich angekündigt. Nadine Hübel, die Seriensiegerin vom Rennsteig, will nach einer schweren Knieverletzung ihr Comeback feiern. Von der erfolgreichen Damenstaffel des Rennsteig-Staffellaufs wird sich zur Teilnahme die eine oder andere noch kurzfristig entscheiden. Über die 30 Kilometer-Strecke haben wir wegen der Sperrung eines Weges eine sehr pfiffige, neue Streckenführung gefunden, die noch mehr landschaftliche Reize bietet. Nun geht es über den Köhlersberg und dann wird einmal, statt wie früher zweimal, der Pleß gerockt.“