Der 22. Pleßlauf mit neuem Streckenverlauf

Björn Eimer

Auch bei der diesjährigen Ausgabe hat der Pleßlauf wieder allerhand zu bieten, inklusive guter Wettervorhersagen. Auf der 30 km-Strecke gibt es nun auch mehr fürs Auge.

 
Traditionslauf in Breitungen: Der 22. Pleßlauf mit neuem Streckenverlauf
Am Sonntag steigt die 22. Auflage des Pleßlaufs. Foto: Verein

Der Breitunger Pleßlauf erlebt an diesem Sonntag seine 22. Auflage. An der nordöstlichsten Erhebung der Rhön organisiert der Lauftreff Breitungen an diesem geschichtsträchtigen Berg seit mehr als zwei Jahrzehnten sportliche Wettkämpfe im Laufen und Biken.

Nach der Werbung weiterlesen

Auch beim Schnapszahl-Jubiläum der traditionsreichen Veranstaltung werden den Teilnehmern wieder verschiedene Laufstrecken geboten:

30 Kilometer (Start 9 Uhr, circa 700 Höhenmeter, mit neuer Streckenführung)

21 Kilometer (Start 9:30 Uhr, circa 430 HM, es geht einmal über den Pleß)

10,7 Kilometer (Start 9:45 Uhr, circa 220 HM, höchster Punkt ist die Kilianskuppe)

6 Kilometer (Start 9:55 Uhr, circa 100 HM)

3 Kilometer-Kinderlauf (Start 9:05 Uhr, Wendepunktstrecke bis zum Knollbach und zurück, Jahrgänge 2007 und jünger)

1 Kilometer-Kinderlauf (Start 10 Uhr, bis Jahrgang 2012 und jünger)

Zudem gibt es eine Nordic Walking-Strecke im Programm. Über 10,7 Kilometer führt diese ebenfalls über die Kilianskuppe. Start ist hier gemeinsam mit dem Halbmarathon um 9:30 Uhr.

Während die Sieger auf den Hauptstrecken Pokale und Wertgutscheine erhalten, werden der „Teilnehmerstärkste Verein“ und die „Teilnehmerstärkste Kindergruppe“ mit einem Wanderpokal geehrt. Alle Läuferinnen und Läufer erwartet ein prall gefüllter Starterbeutel unter anderem mit einer Finishermedaille mit passendem Motiv sowie viele kleine Gaben der Sponsoren. Die ersten Sechs der jeweiligen Strecken werden hinterher geehrt. Die Altersklassenwertung wird es wie in jedem Jahr geben, die Ehrung wird aber nicht vor Ort vorgenommen, die Urkunden hierfür müssen vom Teilnehmer im Netz ausgedruckt werden. Verpflegung gibt es unterwegs wie gewohnt alle fünf Kilometer, gleiches gilt für die Zielversorgung mit Getränken und Obst.

Info und Anmeldung: www.plesslauf.de

„Vorangemeldet haben sich bislang mehr als 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer“, gibt Jan Matthes vom Lauftreff Breitungen ein Update. Zu Favoriten, Teilnehmern und Strecke meint er: „Marcel Krieghoff vom sc im puls Erfurt hat sich angekündigt. Nadine Hübel, die Seriensiegerin vom Rennsteig, will nach einer schweren Knieverletzung ihr Comeback feiern. Von der erfolgreichen Damenstaffel des Rennsteig-Staffellaufs wird sich zur Teilnahme die eine oder andere noch kurzfristig entscheiden. Über die 30 Kilometer-Strecke haben wir wegen der Sperrung eines Weges eine sehr pfiffige, neue Streckenführung gefunden, die noch mehr landschaftliche Reize bietet. Nun geht es über den Köhlersberg und dann wird einmal, statt wie früher zweimal, der Pleß gerockt.“