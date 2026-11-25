Erfurt (dpa/th) - In diesem Jahr kommen weniger Kartoffeln für die traditionellen Thüringer Klöße aus heimischer Produktion. Die Kartoffelernte im Freistaat fiel vergleichsweise schlecht aus. Im Schnitt wurden von den Anbaubetrieben der stärkehaltigen Knollen nur rund 33 Tonnen Kartoffeln je Hektar geerntet, wie das Statistische Landesamt in Erfurt berichtete. Das seien etwa fünf Tonnen je Hektar oder 14 Prozent weniger als 2025. Das langjährige Mittel wurde um neun Prozent unterschritten.