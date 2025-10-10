Traditionsfest: 372. Weimarer Zwiebelmarkt wird eröffnet

Weimar (dpa/th) - Leckerer Zwiebelkuchen, kunstvoll gewickelte Zwiebelzöpfe, Strohblumen: Zum traditionellen Zwiebelmarkt erwartet Weimar wieder zehntausende Gäste. Die 372. Auflage des überregional bekannten Volksfestes wird um 12.00 Uhr mit dem Anschnitt eines Zwiebelkuchens eröffnet. In diesem Jahr bauen 450 Händler und Aussteller in der Innenstadt ihre Stände auf. Im Mittelpunkt stehen die Stände der Heldrunger Zwiebelbauern, die den Markt seit vielen Generationen mit ihren typischen rot-weißen Zwiebelzöpfen und anderen Produkten beliefern. 40 Anbieter aus der nordthüringischen Stadt sind in diesem Jahr vertreten.