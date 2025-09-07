Traditionschor Knabenchor nicht mehr allein: Mädchen starten in Windsbach

Windsbach (dpa/lby) - Knapp 20 Mädchen bringen in diesem Schuljahr frischen Wind auf den Campus des traditionsreichen Windsbacher Knabenchors. Denn dieser wird jetzt erstmals von einem Mädchenchor ergänzt. Damit singen ab diesem Schuljahr rund 130 Kinder und Jugendliche auf dem Campus, wie Sprecherin Maria Kapitza sagte. Der erste Auftritt des Mädchenchors sei am 28. November bei der Adventsmotette in der Lorenzkirche in Nürnberg geplant – am Abend, an dem auch der weltberühmte Christkindlesmarkt eröffnet wird.