Die Sonneberger Erfolgsgeschichte hatte ihren Beginn im Jahr 1923. Damals kam Wilhelm Lindert aus Kassel nach Sonneberg und eröffnete seine Werkstatt zunächst in einem Hinterhof der Bernhardstraße. Dort reparierte er Fahrzeuge und vulkanisierte Reifen. Bis zu seinem tödlichen Arbeitsunfall 1943. „Meine Ur-Ur-Oma Lina hat damals den Betrieb übernommen und weitergeführt“, blickt Inhaber Thomas Lindert auf die Familienhistorie zurück.