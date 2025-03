Handwerk und ein Fest

Der Chinesenfasching in Dietfurt an der Altmühl gehört zu den bekanntesten Faschingsveranstaltungen in Bayern. Über das Fest hinaus gebe es einen engagierten Kulturaustausch mit China, so das Ministerium. An dem Umzug beteiligten sich der Generalkonsul und chinesische Kulturvereine. Im Sommer gebe es zudem chinesische Kulturtage.