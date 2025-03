Mitglieder des Feuerwehrvereins Mürschnitz haben sich auch in diesem Jahr wieder viel Mühe gegeben und den Osterbrunnen geschmückt. Bunte Eier, viel Grün und natürlich ein Osterhase zieren seit einigen Tagen den Wasserspender. Die Vereinsmitglieder tun dies schon viele Jahre. Geschmückte Brunnen stehen seit Jahrzehnten vor allem aus der Fränkischen Schweiz im Fokus der medialen Berichterstattung, erleben aber seit den 1990er Jahren auch im Sonneberger Land großen Interesses. Irgendein neuer Brauch ist es aber hierzulande nicht wirklich, denn noch um 1900 hatten vor allem ländliche Gemeinden wie Bachfeld zwischen Ostern und Pfingsten ihre Brunnen geschmückt – nachdem sie diesen gereinigt hatten. „Brunnenfege“ nannte man diesen Brauch einmal, der angesichts der Bedeutung von sauberem Wasser ziemlich wichtig war. Nach getaner Arbeit wurde diese gefeiert und der Brunnen herausgeputzt. So entstehen Bräuche, die über Generationen gepflegt werden. Vielen ist der Hintergrund heute nicht mehr bewusst, aber ein schöner Brauch, der an die Bedeutung des Wassers erinnert.