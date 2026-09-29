Am Donnerstag, 1. Oktober, startet Walldorf in sein Kirmeswochenende. Den Auftakt bildet am Donnerstag um 18 Uhr das Aufstellen der Kirmestanne auf dem freien Platz gegenüber dem Feuerwehrgerätehaus. Danach geht es in den Kressehof, wo Ortsteilbürgermeisterin Ute Pfeiffer und Kirmesscholz Niklas Faulhammer gemeinsam das erste Fass Festbier anstechen. Damit ist die Kirmes offiziell eröffnet. Zuvor feierten die Kindergartenkinder am Vormittag schon mal ihre eigene Hauskirmes.