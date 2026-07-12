Tradition Segen für die Pferde bei Wallfahrt in Etzelsbach

Etzelsbach (dpa/th) - Bei der traditionellen Pferdewallfahrt im katholisch geprägten Eichsfeld haben am Sonntag 150 kleine und große Rösser den kirchlichen Segen erhalten. Etwa 2.500 Gläubige versammelten sich nach Angaben von Pfarrer Andreas Kruse auf der Wiese vor der Wallfahrtskapelle Etzelsbach, die alljährlich im Juli Schauplatz der Segnung ist. Dabei führen die Pferdehalter ihre Tiere um die Kapelle und erbitten die Fürsprache der Gottesmutter Maria.