Tradition: Schützenfest in Schichtshöhn

Samstag ist der Familie vorbehalten, denn 14 Uhr beginnt am Schützenhaus der Familiennachmittag und das Kinderfest. Bis 17.30 erwarten die Besucher dort Kinderschminken, Bastelstraße und Hüpfburg,. Zauberer Phantaro wird ein Kinderprogramm starten, Ballone werden modelliert, die Feuerwehr ist präsent und es gibt Kutschfahrten durch den Ort. Die Knirpse vom Kindergarten werden zu einem eigenen Programm erwartet. Gegen 19 Uhr folgt dann die Siegerehrung für das „Jedermann-Schießen“ und gegen 20 Uhr eine Tanzparty mit der Band „Echt Stark“ sowie dem Kirmes- und Karneval-Verein Mengersgereuth-Hämmern. Haupttag ist wieder der Sonntag. 10 Uhr wird zum Festgottesdienst ins Zelt eingeladen. 11 Uhr schließt sich ein musikalischer Frühschoppen mit Weißwurst und Leberkäse an. 14 Uhr beginnt der Festumzug, Start ist am ehemaligen Kindergarten Schichtshöhn. Anschließend gibt es Festzeltmusik mit der Oberlinder Blasmusik. Den Schützenfestausklang ab 19 Uhr übernimmt wieder D J Agent Mulder. Wer sich selbst einmal mit dem Schießen versuchen möchte, hat dazu Samstag und Sonntag auf dem Vier-Meter-Schießstand Gelegenheit.