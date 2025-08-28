 
Tradition: Schützenfest in Schichtshöhn
Der Schützenumzug ist Höhepunkt des Festes Foto: Manuela Luther

In seine 33. Auflage geht das Schichtshöhner Schützenfest an diesem Wochenende. Zwischen Freitag und Sonntag, 29. und 28. August, regieren die Schützen den Frankenblick-Ortsteil, sind jedenfalls nicht zu übersehen. Deutlich mehr als drei Jahrzehnte haben die Ehrenamtler eines der größten Volksfeste in der Gemeinde etabliert. Rund um das Schützenhaus – übrigens von den Vereinsmitgliedern in eigener Arbeit aufgebaut – gibt es über die drei Tage ein reges Festtreiben.

Beginn ist am Freitag ab 16.30 Uhr mit der Abholung des Schützenkönigs René Schneider von seinem Wohnhaus. Beide Schützenkönige werden dann im Festzelt begrüßt. Gegen 19 Uhr wird mit dem Bieranstich durch Bürgermeisterin Ute Müller-Gothe das Fest gestartet. 20 beginnt schließlich der Tanz mit den DJ Setter und Agent Mulder.

Samstag ist der Familie vorbehalten, denn 14 Uhr beginnt am Schützenhaus der Familiennachmittag und das Kinderfest. Bis 17.30 erwarten die Besucher dort Kinderschminken, Bastelstraße und Hüpfburg,. Zauberer Phantaro wird ein Kinderprogramm starten, Ballone werden modelliert, die Feuerwehr ist präsent und es gibt Kutschfahrten durch den Ort. Die Knirpse vom Kindergarten werden zu einem eigenen Programm erwartet. Gegen 19 Uhr folgt dann die Siegerehrung für das „Jedermann-Schießen“ und gegen 20 Uhr eine Tanzparty mit der Band „Echt Stark“ sowie dem Kirmes- und Karneval-Verein Mengersgereuth-Hämmern. Haupttag ist wieder der Sonntag. 10 Uhr wird zum Festgottesdienst ins Zelt eingeladen. 11 Uhr schließt sich ein musikalischer Frühschoppen mit Weißwurst und Leberkäse an. 14 Uhr beginnt der Festumzug, Start ist am ehemaligen Kindergarten Schichtshöhn. Anschließend gibt es Festzeltmusik mit der Oberlinder Blasmusik. Den Schützenfestausklang ab 19 Uhr übernimmt wieder D J Agent Mulder. Wer sich selbst einmal mit dem Schießen versuchen möchte, hat dazu Samstag und Sonntag auf dem Vier-Meter-Schießstand Gelegenheit.