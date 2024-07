Tradition: Schalkau schießt den Vogel ab

Donnerstag bis Sonntag, 8. bis 11. August, wird wieder zu einem Schalkauer Vogelschießen auf dem Schießhausplatz eingeladen. Allerdings wird es den eigentlichen Auftakt am Donnerstag auf dem Marktplatz geben. 19 Uhr beginnt dort ein gemütliches beisammensein. Die Takte für den Auftakt liefert die Ringo-Fischer Band aus dem Stadtteil Görsdorf. Am Freitag beginnen die Festivitäten auf dem Schießhausplatz mit dem traditionellen Bieranstich um 19 Uhr im Festzelt und dem anschließenden Preisschießen im Schützenhaus. Auch wenn die Vogelschießen keine Kerwa-Veranstaltungen sind, es gibt einige Parallelen, beispielsweise die Standela, die am Samstagmorgen um 8 Uhr beginnen und ins gesamte Stadtgebiet Volksfeststimmung bringen. Die Musiker der Bachfelder Blaskapelle, der Crocker Blasmusik und der Ringo-Fischer-Band werden unterwegs sein. Am Nachmittag und abends erwartet die Schalkauer und ihre Gäste dann ein abwechslungsreiches Programm für Jung und Alt mit Livemusik, Überraschungen für Kinder, Schießwettbewerben und vielem mehr. Der Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst im Festzelt. Anschließend wird hier zum Frühschoppen und gemeinsamen Mittagessen bei Klößen und Braten eingeladen. Für die jüngsten Besucher besteht zudem am Nachmittag die Möglichkeit des kostenfreien Kinderreitens. Mit dem Ausmarsch der Schützen und der anschließenden Königsproklamation findet bei musikalischer Unterhaltung durch die Singenden Schwestern das Vogelschießen gegen 20 Uhr seinen feierlichen Abschluss. Während des Vogelschießens gibt es auch einen Rummel auf dem Schießhausplatz mit Fahrgeschäften, wie in den vergangenen Jahre. Das Fest ist aber auch ein Werk vieler Mitwirkender, darunter vieler Ehrenamtlicher. „Für die Vorbereitung des Vogelschießens möchte ich mich bei den Schützen, den Mitarbeitern der Stadtverwaltung und des Bauhofs, den Stadträten und ehrenamtlichen Helfern sowie bei der Firma RF-Stage ganz herzlich bedanken, ohne deren großes Engagement das Fest dieses Jahr nicht mehr zustande gekommen wäre“, möchte Bürgermeister Mark Schwimmer betont wissen.