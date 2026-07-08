Tradition: Plantanz, Linde und ein großes Fest

Wenn Freitagabend gegen 19 Uhr Bürgermeisterin und Pfarrer Gießer und Fahne an die Mitglieder der Plangesellschaft übergeben, „regiert“ im Frankenblick-Ortsteil erst einmal die Tradition. Zwischen Freitag und Sonntag, 10. bis 11. Juli, wird dort zur Kerwa eingeladen. Rund um die Tanzlinde spielt sich dann das Leben ab. Nach dem festlichen Akt am Freitag wird ab 21 Uhr die Band M & M spielen. Samstag geht es ab 8 Uhr mit den Standela in allen Ortsteilen weiter und 21 Uhr beginnt der Schautanz „der Pla“ und der Kirmestanz mit Rockmusik von „Why not“. Am Sonntag beginnt um 10 Uhr der Kirchweihgottesdienst in der Kilianskirche. An 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, bevor 15.30 Uhr die Kinnerkerwa beginnt. 1730 wird das Tüchla rausgetanzt. 1930 Uhr gibt es noch einmal Schautanz und die „Beerdigung“ der Kerwa. An allen Tagen sind auf dem Marktplatz übrigens Schausteller zu finden.