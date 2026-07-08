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  6. Plantanz, Linde und ein großes Fest

Tradition Plantanz, Linde und ein großes Fest

Freitagabend beginnt die Plankerwa im Frankenblick-Ortsteil Effelder mit der Übergabe von Fahne und Gießer.

Tradition: Plantanz, Linde und ein großes Fest
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Blumenschmuck am Hut. Foto: Archiv/chz

Wenn Freitagabend gegen 19 Uhr Bürgermeisterin und Pfarrer Gießer und Fahne an die Mitglieder der Plangesellschaft übergeben, „regiert“ im Frankenblick-Ortsteil erst einmal die Tradition. Zwischen Freitag und Sonntag, 10. bis 11. Juli, wird dort zur Kerwa eingeladen. Rund um die Tanzlinde spielt sich dann das Leben ab. Nach dem festlichen Akt am Freitag wird ab 21 Uhr die Band M & M spielen. Samstag geht es ab 8 Uhr mit den Standela in allen Ortsteilen weiter und 21 Uhr beginnt der Schautanz „der Pla“ und der Kirmestanz mit Rockmusik von „Why not“. Am Sonntag beginnt um 10 Uhr der Kirchweihgottesdienst in der Kilianskirche. An 14 Uhr gibt es Kaffee und Kuchen, bevor 15.30 Uhr die Kinnerkerwa beginnt. 1730 wird das Tüchla rausgetanzt. 1930 Uhr gibt es noch einmal Schautanz und die „Beerdigung“ der Kerwa. An allen Tagen sind auf dem Marktplatz übrigens Schausteller zu finden.

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Tanzlinde in der Mitte

Gefeiert wird in der Nähe zum 8. Juli, an dem an den Frankenapostel Kilian erinnert wird, der auch Patroziniumsheiliger der Kirche ist. Kirche und Tanzlinde bilden ein Ensemble und waren über Jahrhunderte der Mittelpunkt des Dorfes. Tanzlinden waren stets mehr als einfach nur ein Schattenspender, vielmehr standen sie auch als Symbol für die kommunale Eigenständigkeit des Dorfes gegen die durch Kirche und Schloss symbolisierte „Obrigkeiten“.

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Gepflanzt wurde die Winterlinde 1707 durch den Pfarrer oberhalb des 1692/94 errichteten Pfarrhauses. Aus dem Bäumchen dürfte schnell ein Baum geworden sein, denn bereits 1751 entstand das erste Gerüst, das im 18. und 19. Jahrhundert bereits zwei Stockwerke aufwies – im ersten wurde getanzt, im zweiten saßen die Musikanten. Auf das Gerüst führte seit 1767 sogar eine Steintreppe. 1790 kam auch Herzog Georg I. von Sachsen-Coburg-Meiningen zum Plantanz und soll von der Platzjungfer Johanna Maria Ehrlicher zum Tanz aufgefordert worden sein, einige Runden getanzt und auch sein Gefolge dazu aufgefordert haben, es ihm gleichzutun. Zwar krachte auch einmal das Gerüst ein, aber die Einwohner haben es immer wieder erneuert. Nur noch auf ein Stockwerk begrenzt, wird auch heuer wieder dort getanzt. Wer sich das alles anschauen möchte, sollte sich am kommenden Wochenende nach Effelder auf den Weg machen.