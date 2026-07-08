Tradition: Plantanz, Linde und ein großes Fest

Unsere Empfehlung für Sie Lebendige Tradition Kirchweih rund um die Tanzlinde Mit der Übergabe von Gießer und Fahne beginnt am Freitagabend die Kerwa in Effelder.

Gepflanzt wurde die Winterlinde 1707 durch den Pfarrer oberhalb des 1692/94 errichteten Pfarrhauses. Aus dem Bäumchen dürfte schnell ein Baum geworden sein, denn bereits 1751 entstand das erste Gerüst, das im 18. und 19. Jahrhundert bereits zwei Stockwerke aufwies – im ersten wurde getanzt, im zweiten saßen die Musikanten. Auf das Gerüst führte seit 1767 sogar eine Steintreppe. 1790 kam auch Herzog Georg I. von Sachsen-Coburg-Meiningen zum Plantanz und soll von der Platzjungfer Johanna Maria Ehrlicher zum Tanz aufgefordert worden sein, einige Runden getanzt und auch sein Gefolge dazu aufgefordert haben, es ihm gleichzutun. Zwar krachte auch einmal das Gerüst ein, aber die Einwohner haben es immer wieder erneuert. Nur noch auf ein Stockwerk begrenzt, wird auch heuer wieder dort getanzt. Wer sich das alles anschauen möchte, sollte sich am kommenden Wochenende nach Effelder auf den Weg machen.