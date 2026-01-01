Neujahr, kurz vor dem Braten ist ein Termin in der Spielzeugstadt fest gesetzt. Die Mitglieder der Privilegierten Schützengesellschaft Sonneberg begrüßen das neue Jahr mit Böllern. Dazu sind einige Mitglieder ans Schützenhaus am Schießhausplatz gekommen. Traditionell halten die Schützen bei dieser Gelegenheit Rückblick auf das vergangene Jahr. Unumstrittener Höhepunkt war das Vogelschießen, das 181. in der Zählung insgesamt. Martin Schreiber wurde seinerzeit zum Schützenkönig gekürt, den Tomy Linstedt und Rolf Großmann als erster und zweiter Ritter für das laufende Schützenjahr zur Seite stehen. Die besten Wünsche für das neue Jahr 2026 wurden gleich mit dem Böller-Salut kommuniziert. Und natürlich freuen sie sich auch in diesem Jahr auf ein Vogelschießen mit Umzug.