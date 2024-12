Tradition: Mühlenweihnacht im Neumannsgrund

Zur Mühlenweihnacht wird am Samstag, 14. Dezember, in die Steinersmühle im Neumannsgrund eingeladen. Ab 14 Uhr kann man dort gemütlich am Bullerjan Stollen und Plätzchen genießen. Auch für Glühwein und andere Getränke ist gesorgt, teilt Henry Höwner mit.