Am Theater Nordhausen wiederum wirken Kinder und Jugendliche auch selbst mit. Im Singspiel "Der Stern von Bethlehem" von Intendant Daniel Klajner spielen Profikünstler und Laiendarsteller gemeinsam die biblische Weihnachtsgeschichte, aufgeführt wird das Singspiel in einer Kirche in Nordhausen.