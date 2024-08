Das Lutherhaus schlägt den ersten sprichwörtlichen „Pflock“ der neuen historischen Meile in der Spielzeugstadt ein. Zum Lutherfest-Jubiläum – vor 150 Jahren wurde das Haus von Judenbach nach Sonneberg umgesetzt – konnte Bürgermeister Heiko Voigt die erste Tafel der neuen Historischen Meile vorstellen. Kurz und bündig erführt der Besucher die wichtigsten Facts zum Haus. Die Schilder gibt es zwar schon länger, aber sie sind in „die Jahre“ gekommen. Bis zum Stadt- und Museumsfest im Herbst soll die ganze Wanderroute zu historischen Punkten in der Spielzeugstadt fertig sein, teilte die Stadtverwaltung im Vorfeld des Jubiläums mit. Anlass ist gewissermaßen ein „Doppeljubiläum“, denn neben der 150-Jahr-Feuer am Lutherhaus gilt es heuer auch an die Verleihung des Stadtrechts vor 675 Jahren (1349) zu erinnern.