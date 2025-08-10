Trotz Urlaubszeit kamen am Samstagnachmittag Mitglieder der Plangesellschaften aus Mengersgereuth-Hämmern, Effelder, Theuern und von der Wehd bei Sonneberg ins Festzelt auf dem Schalkauer Vogelschießen. Die Idee für Jugend-Kerwa-Treffen hatte die Schalkauerin Petra Walgenbach und sich dafür einige launige Wettbewerbe ausgedacht. Natürlich bot sich in Schalkau auch die Gelegenheit, das Thema Plantanz und Kerwa den Besuchern nahezubringen. Plantanz, also Tanz auf einer festgelegten Fläche, dem Plan, ist eine alte Tradition in Franken, die bis heute vor allem im Schaumberger Land noch lebendig ist. In Rauenstein, Effelder, Bachfeld, Ehnes und Mengersgereuth-Hämmern sind die Kerwas auch Plantanz-Events. Die Kerwa an sich ist das dörfliche Gegenstück zu den städtischen Vogelschießen, die sowohl in Schalkau wie in Sonneberg gleichauf mit der Kerwa ihre Wurzeln im ausgehenden Mittelalter hatte. Beide traditionelle Feste trafen sich so in Schalkau.