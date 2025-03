Sie hat sich in den zehn Jahren, die es die Veranstaltung „Streufdorf lädt ein“ bereits gibt, zu einer festen Größe im gesellschaftlichen Leben der Gemeinde entwickelt. Besucher aus dem gesamten Unterland, aber auch von noch weiter her, kommen gern hierher und schätzen das abwechslungsreiche Angebot. Auch ist die Atmosphäre nicht so aufgeregt und hektisch wie auf vielen Märkten in den großen Städten, kann man hier doch mit den Ausstellern locker ins Gespräch kommen. Da viele von ihnen nicht ausschließlich fertige Waren mitbringen, sondern diese vor den Augen der Besucher anfertigen, ergeben sich schnell Gesprächsthemen über die Art der Herstellung, das verwendete Material und die richtige Pflege der Produkte.