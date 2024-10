Tradition in Römhild: Schüler entdecken das Töpferhandwerk

„Was könnte in einer Töpferstadt wie Römhild naheliegender sein, als das Töpferhandwerk kennenzulernen?“, sagte Geschäftsführerin Manuela Spittel beim Besuch in der Töpferei. Genau das sei das Ziel, erklärten Julia Böhler vom Museums-Netzwerk und die Museumspädagogin Karin Labrens. Schon in der ersten Phase wurden die Schüler der 8. Klasse in die Geschichte und Bedeutung des Töpferhandwerks eingeführt. Eine Führung durch das Museum Schloss Glücksburg bot zudem umfangreiche Informationen zur traditionsreichen Keramikkunst und dem Töpferhof, der bereits 1720 gegründet wurde. Dabei gehe es auch darum, so Julia Böhler, regionale Betriebe in die Berufsfindung mit einzubeziehen.