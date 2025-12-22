Tradition in der Adventszeit: Friedenslicht erreicht Ilmenau

Am Montag übergaben die Ilmrangers – die christlichen Pfadfinder der Baptistengemeinde Ilmenau – traditionell das Friedenslicht an Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß. Das Leuchten einer Kerze macht darauf aufmerksam, dass Frieden empfindlich ist, wie Pfarrer Dirk Hochsprung betonte. Deshalb sei es wichtig, im Kleinen wie im Großen nach Frieden zu streben und ihn zu bewahren. Gemeinsam mit rund 30 Kindern und Jugendlichen beteten der Pfarrer und der Stammleiter Gabriel Kittler für Frieden.