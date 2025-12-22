 
iS Plus
Mein inSüdthüringen.de
Meine Vorteilswelt
Region
Bei uns daheim
Blaulicht
Sport
Politik
Wirtschaft
Panorama
Unterhaltung
Wissen
Digital
  2. Region
  4. Ilmenau

  6. Friedenslicht erreicht Ilmenau

Tradition in der Adventszeit Friedenslicht erreicht Ilmenau

Monika Wolak

Die Ilmenauer Pfadfinder haben am Montag das Friedenslicht übergeben. Bis Heiligabend kann es in der Stadtinformation weitergegeben werden.

Tradition in der Adventszeit: Friedenslicht erreicht Ilmenau
1
Das Friedenslicht gilt als Symbol der Sehnsucht nach Frieden – dieses Jahr unter dem Motto „Ein Fünkchen Mut“. Foto: Monika Wolak

Am Montag übergaben die Ilmrangers – die christlichen Pfadfinder der Baptistengemeinde Ilmenau – traditionell das Friedenslicht an Ilmenaus Oberbürgermeister Daniel Schultheiß. Das Leuchten einer Kerze macht darauf aufmerksam, dass Frieden empfindlich ist, wie Pfarrer Dirk Hochsprung betonte. Deshalb sei es wichtig, im Kleinen wie im Großen nach Frieden zu streben und ihn zu bewahren. Gemeinsam mit rund 30 Kindern und Jugendlichen beteten der Pfarrer und der Stammleiter Gabriel Kittler für Frieden.

Nach der Werbung weiterlesen

Bis Heiligabend steht das Friedenslicht in der Ilmenauer Touristinformation im Amtshaus bereit, um weitergegeben zu werden.