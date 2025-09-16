„14, 15, Kermes – sie lebe hoch und noch viel höher!“ – dieser Ruf hallte am Wochenende mehr als einmal durch das kleine Rhöndorf Birx, das mit seinen rund 170 Einwohnern ausgelassen Kirmes feierte. In diesem Jahr drehte sich alles vor allem um eines: Generationen. Denn beim Tanz um die Fichte waren längst nicht nur die Jugendlichen ab 14 Jahren dabei – von Paaren des Jahrgangs 1949 bis zu den jüngsten Vertretern von 2023 feierten alle Generationen als eine Kirmesgesellschaft gemeinsam.