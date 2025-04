Hereinspaziert, sagte Hans Holland-Moritz, der am Samstag und Sonntag weit die Türen zum kleinen Werksverkauf und in die Produktionshallen der Porzellanmanufaktur Martinroda öffnete. Vor 125 Jahren wurde sie gegründet. Noch heute ist der Brennofen erhalten, liegen die Mutterformen in und neben Regalen, sind Porzellanerzeugnisse in unterschiedlichen Fertigungsstufen zu sehen. Etlich Interessierte nutzten die zwei Aktionstage im Rahmen des Tags des Thüringer Porzellans, um sich umzusehen. Am Sonntag bot ein Porzellanflohmarkt auch Waren anderer Porzellanmanufakturen an.