Tradition im Herbst: Evangelische Kirchengemeinden feiern Erntedank

Magdeburg/Erfurt - In evangelischen Kirchengemeinden in Sachsen-Anhalt und Thüringen wird bis etwa Mitte Oktober Erntedank gefeiert. In den geschmückten Gotteshäusern stehen Gottesdienste, Konzerte, Feste, Ausstellungen, Märkte und Vorträge auf dem Programm, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte. Teil der Zeremonien sind demnach im Altarraum präsentierte Erntedank-Gaben wie Getreide, Gemüse, Obst und Blumen. Zudem werden Erntekronen überreicht, wie es hieß. Mit dem Fest sei auch ein Dank an die Menschen in der Landwirtschaft verbunden.