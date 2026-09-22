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Tradition im Herbst Evangelische Kirchengemeinden feiern Erntedank

Gebete, Suppe, Pellkartoffeln und Musik: Evangelische Kirchengemeinden in Sachsen-Anhalt und Thüringen feiern mehrere Wochen Erntedank mit buntem Programm.

Tradition im Herbst: Evangelische Kirchengemeinden feiern Erntedank
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Erntegaben auf Kirchenaltaren gehören zu einem Erntedankfest dazu. (Archivbild) Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa

Magdeburg/Erfurt - In evangelischen Kirchengemeinden in Sachsen-Anhalt und Thüringen wird bis etwa Mitte Oktober Erntedank gefeiert. In den geschmückten Gotteshäusern stehen Gottesdienste, Konzerte, Feste, Ausstellungen, Märkte und Vorträge auf dem Programm, wie die Evangelische Kirche in Mitteldeutschland (EKM) mitteilte. Teil der Zeremonien sind demnach im Altarraum präsentierte Erntedank-Gaben wie Getreide, Gemüse, Obst und Blumen. Zudem werden Erntekronen überreicht, wie es hieß. Mit dem Fest sei auch ein Dank an die Menschen in der Landwirtschaft verbunden. 

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Erntedank hat viele Gesichter

In Sachsen-Anhalt lädt etwa der Kirchenkreis Stendal in der Altmark am 27. September zu Suppe und Musik nach Kläden. In Audorf, einem Ortsteil der Altmark-Gemeinde Beetzendorf, sei das Pellkartoffel-Essen ein Teil des Erntedankfestes am 11. Oktober. In Merseburg-Beuna im Saalekreis steht nach EKM-Angaben für den 14. Oktober ein ökumenischer Erntedankgottesdienst mit Chorsingen und Kaffeetrinken in der Hoppenhauptkirche an.

Ein ökumenischer Erntedankgottesdienst läute das thüringische Landeserntedankfest am 27. September in Erfurt ein, hieß es. Landfrauen aus Thüringen wollen danach Erntekronen an Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Kirche und Gesellschaft übergeben. Ebenfalls an diesem Sonntag stünden unter anderem der Walderntedank in der Klosterruine Paulinzella (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) und ein Erntedankgottesdienst zum Zwiebelmarkt in Apolda an. In Lohma bei Schmölln können sich Besucherinnen und Besucher am 5. Oktober auf den "Lohmaer Bärenschmaus" freuen.