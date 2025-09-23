Tradition: Gera feiert wieder Höhlerfest

Die Gewölbe unter Geras Innenstadt wurden im 17. und 18. Jahrhundert in einer Tiefe von fünf bis zwölf Metern angelegt. In der Tiefe herrschen konstante Temperaturen um die zwölf Grad. Ende der 1930er Jahre wurden die Hohlräume durch Gänge verbunden, um sie als Luftschutzkeller zu nutzen. Nach dem Zweiten Weltkrieg gerieten sie weitgehend in Vergessenheit und wurden später wiederentdeckt. Aktuell sind sie Schauplatz einer Kunstausstellung: Bis zum 17. Oktober läuft dort noch die 12. Höhler Biennale.