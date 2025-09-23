Gera (dpa/th) - Unterirdische Gewölbe, Fassbier, Umzug: Gera freut sich aufs Höhlerfest. Zur 34. Auflage des Volksfestes werden vom 3. bis 5. Oktober wieder Zehntausende Feierlustige in Thüringens drittgrößter Stadt erwartet, wie die Stadt mitteilte. Geboten werden neben einer von Gastronomen und Händlern organisierten Höhlermeile unter anderem Livemusik, ein Mittelaltermarkt, Kirchturmbesteigungen, Stadtführungen und Besichtigungen der dem Fest den Namen gebenden Höhler – künstlich angelegte Keller, die einst der Lagerung von Bier dienten.
Tradition Gera feiert wieder Höhlerfest
dpa 23.09.2025 - 15:30 Uhr