Im Zenit des Jahres, zur Sommersendenwende oder schlicht am längsten Tag brennen die Feuer. Auch im Frankenblick-Ortsteil Mengersgereuth-Hämmern ist das der Fall. Das Sonnenwendfeuer dort wurde auch in diesem Jahr seinem hervorragenden Ruf gerecht. Bei sommerlich heißen Temperaturen kamen am Samstagabend zahlreiche kleine und große Besucher auf das Gelände unterhalb des Sportplatzes an der Meng-Häm-Arena, um gemeinsam einen der traditionellen Höhepunkte im Veranstaltungskalender des Ortes zu feiern.