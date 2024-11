Tradition: Erfurt wappnet sich für 174. Weihnachtsmarkt

Der Erfurter Weihnachtsmarkt ist der größte in Thüringen und auch überregional ein Besuchermagnet. Im vergangenen Jahr hatten nach damaligen Angaben mehr als eine Million Menschen den Erfurter Weihnachtsmarkt besucht. Zu den Höhepunkten gehören der Anschnitt eines Schittchens, wie der Weihnachtsstollen in Erfurt genannt wird, Märchenvorführungen und das Erfurter Weihnachtssingen am Abschlusstag.