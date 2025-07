Die Sonne meinte es besonders gut, sie heizte allen Sängern, Gästen und Helfern auf dem Stepfershäuser Lindenplatz am Sonntag tüchtig ein. Trotz der Hitze waren die Bänke gut gefüllt, die schattigen Plätzchen natürlich heiß begehrt, die Chöre alle angereist. So konnte der neu gewählte Buchonia-Vorstandsvorsitzende Maximilian Rößler das Programm kurz vor 14 Uhr eröffnen. Grußworte mit den besten Wünschen für ein gelungenes Chorfest kamen auch vom Ortsteilbürgermeister Michael Lahnor. Der gastgebende Chor unter der Leitung von Matthias Rickes eröffnete den Liederreigen, später erhielt er stimmgewaltige Unterstützung von den „Gebastrolchen“. Den Kindergartenkindern mit ihren Erzieherinnen Annett Bittorf und Ramona Tenkotte sah man förmlich den Stolz und das Selbstbewusstsein an, als sie gemeinsam mit den Männern das Lied „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay sangen und dann noch allein das Lied „Ja, weil wir Stepfershäuser sind“.