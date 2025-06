Tradition Bräuche, Essen, Alkohol - die fränkische Kirchweih

Günter Dippold, oberfränkischer Bezirksheimatpfleger, in einem Vortrag: "Die Kerwa war nicht statisch." Mancher Brauch entwickelte sich, verschwand wieder. "Örtliche und regionale Unterschiede bildeten sich heraus", so Dippold weiter. Besonders in lutherischen Regionen sei das Kerwatreiben kritisch gesehen worden. Der Coburger Obrigkeit sei die Kerwa

1684 als ein bloßes "freß-, sauf-, tanz- und spielfest" erschienen, zitierte Dippold aus einer historischen Quelle.