Besser hätten es die Schalkauer nicht abpassen können. Rechtzeitig zum großen Fest, einem erfolgreichen Start mit der Party am Donnerstagabend auf dem Markt und drei Tagen auf dem Schützenplatz zeigte sich das Wetter zum Vogelschießen von seiner besten Seite – reichlich Sonnenschein. Der Höhepunkt der Festivität war der Ausmarsch der Schützen durch die Innenstadt und zum Festplatz. Als Ehrenbürger der Stadt begleitete Staatssekretär für Ehrenamt David Möller gemeinsam mit Ministerin Beate Meißner den festlichen Ausmarsch der Schützen. „Dieses Fest ist mehr als Tradition. Es ist Identität. Es ist ein Stück meiner Heimat, und es ist tief verwurzelt in der DNA der Stadt Schalkau“, so Staatssekretär Möller. Die Mitglieder der lokalen Schützengesellschaft verstärkten Gäste aus befreundeten Schützenvereinen der Region sowie Vereine aus der Stadt, wie der Kulturbund. Seit dem späten 18. Jahrhundert feiern die Schalkau ihr Vogelschießen und damit ist es eines der ältesten Volksfeste in der gesamten Region.