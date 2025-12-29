Tradition ausgebremst: Eisschicht auf See verhindert Jenaer Neujahrsschwimmen

Jena (dpa/th) - Hartgesottene Schwimmer, die das neue Jahr in Jena im nassen Element begrüßen wollten, müssen umplanen: Das traditionelle Neujahrsschwimmen im Schleichersee ist abgesagt worden. Grund ist eine fünf Zentimeter dicke Eisschicht auf dem See, die sich beim anhaltenden Frost der vergangenen Tage gebildet hat, wie die Stadtwerke Jena als Badbetreiber mitteilten. Der Schleichersee sei vollständig mit Eis überzogen, deshalb könne die Sicherheit der Teilnehmer nicht gewährleistet werden.