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  4. 180 Städte, 45.000 Konzerte - Rekorde bei Fête de la Musique

Tradition aus Frankreich 180 Städte, 45.000 Konzerte - Rekorde bei Fête de la Musique

Die Fête de la Musique hat in diesem Jahr für Rekordzahlen gesorgt. Alleine in Berlin besuchten Tausende Menschen mehr als 1.000 Konzerte.

Tradition aus Frankreich: 180 Städte, 45.000 Konzerte - Rekorde bei Fête de la Musique
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Breakdance- und HipHop-Künstler traten in Berlin bei der Fête de la Musique auf. Foto: Soeren Stache/dpa

Hannover - 75.000 Musikerinnen und Musiker bei 45.000 Konzerten, mehr als 180 Städte und Gemeinden - und rund vier Millionen Besucher: Mit diesen Zahlen hat die Fête de la Musique am 21. Juni in Deutschland Rekordwerte erreicht. Das teilte das Bundesnetzwerk Fête de la Musique Deutschland mit. "Menschen Teilhabe an, Begegnung mit und Austausch über Musik zu ermöglichen, ist unser Anliegen", sagte Antje Valentin, Generalsekretärin des Deutschen Musikrats, der Mitteilung zufolge.

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Die Fête de la Musique wurde 1982 in Frankreich gegründet und wird heute in mehr als 1.000 Städten weltweit gefeiert.