In der wunderschön geschmückten Neuhäuser Holzkirche mit Erntedankkranz fand kürzlich wieder ein traditioneller und würdiger Erntedankgottesdienst statt, den Kantor Matthias Erler unter Einbeziehung des Kirchenchores hielt. Der viele Blumenschmuck für den Erntekranz und die Ausgestaltung des Kirchenraumes sowie die vielen Gaben auf dem Tisch, die an die Tafel in Neuhaus am Rennweg weitergegeben werden, kamen von Spendern aus der Gemeinde.