Tracking-Apps Warum wir uns so gern selbst vermessen – trotz Risiken

"Diese Apps haben das Potenzial, das Wohlbefinden von Frauen und Mädchen in großem Umfang zu beeinflussen. Es fehlen jedoch Belege dafür, dass diese digitalen Tools tatsächlich bei der Bewältigung von Menstruationsbeschwerden helfen, die Gesundheit fördern und Einblicke in die Bewegungs- und Ernährungsbedürfnisse liefern können", warnen Katharine Lee von der Tulane University in New Orleans und ihre Kollegen in ihrem Beitrag. Die Forschung in den Sportwissenschaften habe nicht allgemein belegen können, dass die Zyklusphasen von Frauen einen signifikanten Einfluss auf Performance oder Verletzungsrisiko haben. Selbst wenn es solche Fluktuationen gebe, könne einfaches digitales Tracking sie nicht zuverlässig vorhersagen.