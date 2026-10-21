Tracking-Apps Warum wir uns so gern selbst vermessen – trotz Risiken

Berlin - Wie viel Tiefschlaf hatte ich in der letzten Nacht? Habe ich heute die 10.000 Schritte geschafft? Und wie viele Kalorien hat eigentlich das letzte Workout verbrannt? Diese Messdaten und Statistiken üben auf viele von uns eine große Faszination aus. In einer Umfrage des Digitalverbands Bitkom gaben im vergangenen Jahr 73 Prozent der Befragten an, mit Apps ihre Fitness, Ernährung und allgemeines Wohlbefinden zu unterstützen. 43 Prozent nutzten Tracking-Apps wie Apple Health, Google Fit oder Health Connect, die auch mit externen Trackern oder sogenannten Wearables wie Fitness-Uhren gekoppelt werden können.