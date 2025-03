Frauentagsfeiern in Lindenberg sind seit Jahren unwahrscheinlich beliebt und gelten als die größte Frauentagsfeier im Landkreis Sonneberg. Doch wer nun dachte, dass der ausrichtende Trachtenverein Schumlach e. V. unter Federführung von Vereinschefin Heike Thieg die Vorjahresveranstaltung nicht würde toppen können, lag völlig daneben. Was für eine grandiose Frauentagsevent, zu dem über 300 Frauen am Samstag, den 8. März, ins vereinseigenen Schumlacher Festzelt gekommen waren!