Trabi, Wartburg oder auch die beliebten Simson-Mopeds und MZ-Motorräder: Nach wie vor sind die Fahrzeuge aus DDR-Produktion auf den Straßen zu finden – hauptsächlich, aber längst nicht mehr ausschließlich im Osten. So waren nach den Zahlen des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) in Flensburg zum Jahresbeginn 41.862 Trabis in Deutschland zugelassen. Für Wartburgs vom 311er bis zum 1.3er sind insgesamt 9108 Zulassungen verzeichnet.