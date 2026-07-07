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  6. Ostfahrzeuge rollen nach Sonneberg

Trabant- und Ifa-Treffen Ostfahrzeuge rollen nach Sonneberg

Sibylle Lottes

Zum 22. Trabant- und Ifa-Treffen ab Freitag wird Sonneberg zur Bühne für Ostfahrzeug-Klassiker. Vom Trabant über die Simson bis zum Barkas ist alles dabei.

Trabant- und Ifa-Treffen: Ostfahrzeuge rollen nach Sonneberg
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Der blaue Trabi vom Sonneberger Steffen Haupt ist beim Trabitreffen schon preisgekrönt... Foto: Sibylle Lottes

Vom 10. bis 12. Juli lädt der 1. Trabant- und Ifa-Club Sonneberg zum 22. Trabant- und Ifa-Treffen auf das Gelände der ehemaligen Grenzkompanie 801 an der B 89 ein. Unter dem diesjährigen Motto „Kunst und Kultur der DDR“ erwartet die Besucher ein Wochenende rund um historische Fahrzeuge, Erinnerungen und geselliges Beisammensein. Zahlreiche Fahrzeuge der Marken Trabant, Wartburg, Barkas, W50, Simson und andere aus DDR-Produktion sowie den sozialistischen Bruderstaaten werden auf dem Treffen präsentiert.

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Ausstellung und Bewertung

Neben der Fahrzeugausstellung stehen eine fachkundige Fahrzeugbewertung mit Preisverleihung sowie beliebte Wettbewerbe wie Getriebeweitwurf, Anlasserstemmen, Eierlauf und weitere unterhaltsame Mitmachaktionen auf dem Programm. Auch für Kinder gibt es abwechslungsreiche Angebote. Für die passende Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt: Am Freitagabend eröffnet die traditionelle Sputnik-Party das Festwochenende. Am Samstagabend sorgt die Sonneberger Band Cold Ducks für Live-Musik und Stimmung.

Der 1. Trabant- und Ifa-Club Sonneberg freut sich auf zahlreiche Besucher sowie Teilnehmer von nah und fern und lädt alle Freunde historischer Fahrzeuge zum Treffen ein. Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt, heißt es.