Trabant- und Ifa-Treffen: Ostfahrzeuge rollen nach Sonneberg

Vom 10. bis 12. Juli lädt der 1. Trabant- und Ifa-Club Sonneberg zum 22. Trabant- und Ifa-Treffen auf das Gelände der ehemaligen Grenzkompanie 801 an der B 89 ein. Unter dem diesjährigen Motto „Kunst und Kultur der DDR“ erwartet die Besucher ein Wochenende rund um historische Fahrzeuge, Erinnerungen und geselliges Beisammensein. Zahlreiche Fahrzeuge der Marken Trabant, Wartburg, Barkas, W50, Simson und andere aus DDR-Produktion sowie den sozialistischen Bruderstaaten werden auf dem Treffen präsentiert.