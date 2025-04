Wohnmobil-Tourstopp Westhausen: Mürbs, Clubberer und Todeshäuschen

Wolfgang Rottenbacher ist aus Gellershausen nach Westhausen gekommen, holt sich die digitale Zeitung am Montagmorgen währen der Wohnmobiltour des Verlags und mag doch so sehr die Welt wie sie früher war, sortiert seine Zigaretten in einem silbernen Etui und genießt den Austausch mit Menschen seiner Heimat. Montagmittag, als das Wohnmobil weiterzieht, sind Geschichten erzählt und es wurde klar: Mitten im Herzen Deutschlands leben so viele Menschen mit einem Herz für ihre Heimat und in diesen Herzen wohnen die schönsten Geschichten, die das Leben einfach so schreibt.