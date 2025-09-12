Um Thüringen für noch mehr Touristen attraktiv zu machen, will das BSW neue Zielgruppen erschließen – Menschen, die weniger gut zu Fuß sind als andere. „Tourismus darf kein Privileg für Junge, Gesunde und Sportliche sein“, sagte der BSW-Abgeordnete Matthias Herzog am Freitag im Landtag. Wander-Angebote im Land müssten deshalb besser ausgebaut werden. „Weltbekannte Wanderwege wie der Rennsteig müssen endlich auch für Menschen mit Gehbehinderung zugänglich werden.“