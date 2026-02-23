Selfies ja - Berührung nein

In Thailand-Foren diskutieren Nutzer aus aller Welt derweil praktische Fragen: Wann und wo sieht man sie am besten? Antwort: morgens - aber eigentlich jederzeit, besonders an den Brücken über die Kanäle. Sind sie denn gar nicht gefährlich? Im Grunde nicht - Menschen sind keine Beute. Wenn man sie in Ruhe lässt, lassen sie einen auch in Ruhe. Die Tiere haben aber scharfe Krallen und sollten respektiert werden.

"Wenn ein Waran sich aufrichtet oder seinen Kehlsack aufbläht, fühlt er sich bedroht und warnt", sagt Cota. Man könne sie zwar mitunter aus nächster Nähe fotografieren – berühren sollte man sie jedoch keinesfalls.

Können die Echsen zählen?

Der Experte ergänzt: "Bindenwarane zählen zu den intelligentesten Reptilien überhaupt; es gibt dokumentierte Hinweise darauf, dass sie zählen können und mentale Karten ihres Reviers erstellen." Bangkok sei einer der wenigen Orte weltweit, an denen man sie aus solcher Nähe beobachten könne. In der Wildnis Thailands seien sie dagegen scheu und nur schwer zu entdecken.

Im Forum "Thailand Travel Advice" bringt es ein Nutzer so auf den Punkt: "Ihnen zuzusehen wirkt auf seltsame Weise beruhigend: Keine Hast, keine Angst – nur eine Überlebenskunst, die über Millionen von Jahren perfektioniert wurde." Die Riesenechsen sind eben weder Schreckgespenster noch Streichelzoo - sondern unverwüstliche Mitbewohner im Großstadtdschungel.