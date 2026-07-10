Touristenattraktion Warum der Lausitzer Lavendel so gut gedeiht

Zahlreiche Produkte

Laut Graf sei aus den geernteten Blüten anfangs vorrangig Duftöl gewonnen worden. Das brachte 2022 einen Ertrag von 45 Kilogramm. Zuletzt lag die Ausbeute bei rund 20 Kilogramm Öl, weil die aromatischen Blüten inzwischen verstärkt in anderen Produkte verarbeitet werden. Die Agrargenossenschaft kooperiere dazu mit mehreren Partnern, die Lavendel für die Herstellung von Seife, festem Shampoo, Wurst, Käse, Eis, Schokolade oder Bier verwenden. Bislang laufe der Verkauf vor allem im eigenen Hofladen und über den Online-Shop, sagte Graf. Angeboten werden die Erzeugnisse jedoch auch andernorts, unter anderem in Görlitz und Bad Muskau.