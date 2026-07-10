Touristenattraktion Warum der Lausitzer Lavendel so gut gedeiht

Niesky (dpa/sn) - Der Lavendel in der Lausitz gedeiht prächtig. Die Agrargenossenschaft See im ostsächsischen Niesky will die Anbaufläche dafür bis 2027 verdreifachen. Vor sechs Jahren startete der Landwirtschaftsbetrieb einen in Sachsen einmaligen Modellversuch mit den violett blühenden Pflanzen - nach eigenen Angaben auf zunächst rund 2,5 Hektar. "Das hat sich schön entwickelt - besser als am Anfang gedacht", sagte ihr Vorstandsvorsitzender Andreas Graf. An diesem Montag beginnt die diesjährige Ernte des Lausitzer Lavendel, der gerade in voller Blüte steht.