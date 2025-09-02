Wernigerode (dpa/sa) - Die Harzer Schmalspurbahnen (HSB) stellen am Dienstagnachmittag eine Analyse zu möglichen Spar- und Entwicklungsmaßnahmen bei den beliebten Bahnen vor. Das Unternehmen hatte aufgrund von Millionenverlusten in den vergangenen Jahren eine entsprechende Analyse in Auftrag gegeben. Das knapp 300-seitige Gutachten diskutiert verschiedene Handlungsoptionen, darunter auch Streckenschließungen und ausgedünnte Fahrpläne. Aufsichtsratschef Thomas Balcerowski hatte im Vorfeld betont, dass sogar die Existenz der HSB infrage gestellt sei.
Touristenattraktion Harzer Schmalspurbahnen stellen Analyse zu Sparmaßnahmen vor
dpa 02.09.2025 - 03:30 Uhr