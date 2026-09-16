Tourismusqualität sichtbar machen, kontinuierlich verbessern und die Destination als attraktiven Urlaubsraum weiterentwickeln: Das ist das Ziel der Qualitätsoffensive im Thüringer Wald. Ein aktuelles Beispiel dafür ist die Tourist-Information Oberhof. Sie hat die Zertifizierung mit der i-Marke des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) erfolgreich erneuert und ihr Ergebnis gegenüber der letzten Prüfung deutlich verbessert. Bei der Überprüfung am 15. Juli erreichte sie 103 von 120 möglichen Punkten (86 Prozent) – 2023 waren es noch 77 Punkte (64 Prozent).