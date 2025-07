Wer glaubt, die Tourist-Information (TI) ist nur ein Anlaufpunkt für Gäste der Stadt, der irrt. Bürger, die sich mit ihrer Heimatstadt verbunden fühlen, finden hier alles, um dieser Leidenschaft Ausdruck zu verleihen. Das fängt schon bei den Allerkleinsten an: Nicht nur eine Knuddelbratwurst oder einen Kuschelkloß liegen hier parat, sondern auch ein Malbuch, mit dem sie Zella-Mehlis in die buntesten Farben tauchen können – natürlich mit Buntstiften, auf denen der Name der Stadt steht.