Die Tourist-Information im Bürgerhaus am Mehliser Markt überzeugte die Jury vor allem bei der Innenausstattung, bei Beratung und Service sowie in Sachen Qualitätsbewusstsein und Netzwerk. Dort gab es jeweils die volle Punktzahl. Die Auszeichnung zeige, „was für eine großartige touristische Qualität in unserer Region steckt“, sagte Antonia Sturm, Chefin des Regionalverbundes Thüringer Wald, der zusammen mit der Thüringer Tourismus-GmbH (TTG) als Prüfer fungierte. Obwohl also hier die Touristiker die eigenen Leute checken, versteht sich die i-Marke als verlässliches Qualitätssiegel. Die Info in Zella-Mehlis kann die i-Marke sowie ihren Vorgänger ATIS bereits seit 1999 an ihren Eingang heften. Info-Leiterin Gabriele Schneider freute sich auch darüber, dass sie und ihr Team die Punktzahl gegenüber 2023 nochmals verbessern konnten.