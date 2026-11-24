Unter allen 750 regelmäßig geprüften Tourist-Informationen in ganz Deutschland ist diejenige in Zella-Mehlis die zweitbeste. Das bestätigte der Deutsche Tourismusverband (DTV) bei der offiziellen Urkundenübergabe der so genannten „i-Marke“ am Dienstag in der Kleinstadt im Thüringer Wald. Mit 116 von 120 möglichen Punkten erzielte Zella-Mehlis nahezu die Maximalbewertung. Nur die Infostelle in der baden-württembergischen Landeshauptstadt Stuttgart schneidet im bundesweiten Qualitätsvergleich noch besser ab.