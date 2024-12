Tourist-Info Oberhof: Kalt erwischt – Umzug erforderlich

Wie Thomas Schulz, Geschäftsführer der Tourismus GmbH Oberhof, mitteilt, ist die Tourist-Info des Wintersportzentrums von der Defekthexe im wahrsten Wortsinne kalt erwischt worden: Kurz vor der anstehenden Saison wurde ein Defekt an der Fußbodenheizung im Bereich dieser Einrichtung festgestellt, und die technischen Umstände erfordern den Abbruch des vorhandenen Bodensbelags sowie den Neuaufbau des Fußbodens. „Das erfordert ein hohes Maß an Leistungsbereitschaft und Flexibilität, sowohl von unseren Mitarbeitern, aber auch den involvierten Dienstleistern“, so Schulz.