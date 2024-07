Helena Ford aus Meiningen und Ulrike Schwarz aus Wasungen können beim Bildungswerk der Thüringer Wirtschaft in Meiningen ihre Kreativität mit Nadel und Faden ausleben. Die beiden arbeitslosen Frauen erschaffen im Rahmen einer vom Jobcenter geförderten Arbeitsgelegenheit (AGH) filigrane Kunstwerke auf Grußkarten. Dabei nutzen sie die Fadengrafik-Technik. Dünne Fäden in verschieden Farben werden auf Karton oder Papier durch Löcher zu effektvollen Motiven verbunden. Ob Grüße zum Geburtstag oder zu anderen Anlässen: Die von ihnen gefertigten Unikate sollen Freude schenken. Passend zur bevorstehenden Eröffnung der Meininger Dampflok-Erlebniswelt widmeten sich die beiden Frauen jetzt intensiv den Stahlrössern. Wer sich für eine der Karten interessiert, ist in der Meininger Tourist-Information an der richtigen Adresse. Dort sind die kleinen Kunstwerke gegen eine Spende zu haben, die die Mitarbeiter des Bildungswerkes für einen guten Zweck weitergeben wollen. Die Herstellung einer Karte ist zeitaufwendig. Es dauere einen Tag, bis eine Karte fertig ist, sagte Anja Hajunga, eine der beiden Projektleiterinnen vom Bildungswerk. Helena Ford und Ulrike Schwarz nehmen die Mühe gern in Kauf. „Wir haben bei dieser Arbeit das Gefühl, etwas Nützliches und Sinnvolles zu tun.“