Die Tourist-Information Steinbach-Hallenberg darf die i-Marke des Deutschen Tourismusverbandes (DTV) weitere drei Jahre führen. Im Rahmen der Nachzertifizierung überreichte David Lehmann am Donnerstag (25. Juni) die Urkunde an das Team der Einrichtung. Lehmann ist beim Regionalverbund Thüringer Wald für Outdooractive und Qualitätsmanagement zuständig und zugleich Qualitätsprüfer des Deutschen Tourismusverbandes.