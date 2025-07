Sie selbst hat sich in kurzer Zeit als Quereinsteiger in die Belange und das Tagesgeschäft einer Tourist-Info eingearbeitet. Die täglichen Aufgaben seien doch vielfältiger als erwartet, sagt sie, und die Reichweite innerhalb des touristischen Netzwerkes sei enorm. Zurzeit ist sie dabei, sich persönlich bei regionalen Einrichtungen und Kooperationspartnern vorzustellen und Ideen zu bündeln. Überlegungen, wie die Angebote in Bad Liebenstein miteinander besser genutzt werden können, gebe es bereits.