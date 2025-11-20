Tourist attackiert: Prozess nach Messerangriff am Holocaust-Mahnmal

Der Angeklagte

Der 19-Jährige wurde wenige Stunden nach der Tat im Umfeld der Gedenkstätte festgenommen. Nach Behördenangaben lief er am 21. Februar gegen 20.45 Uhr während der noch laufenden Ermittlungsarbeiten auf Polizisten zu. Diese bemerkten seine blutverschmierten Hände und Blut auf seiner Hose, wie es damals hieß. In seinem Rucksack fanden Polizisten neben der mutmaßlichen Tatwaffe unter anderem auch einen Koran, wie es damals hieß. Der junge Mann wurde festgenommen und sitzt seitdem in Untersuchungshaft.

Nach Behördenangaben kam der 19-Jährige 2023 als unbegleiteter, minderjähriger Flüchtling - also ohne seine Eltern - nach Deutschland. Er erhielt eine Aufenthaltsgenehmigung und wohnte in Leipzig in einer Gemeinschaftsunterkunft.

Der Prozess

Für das Staatsschutzverfahren gegen Wassim Al M. hat das Kammergericht Berlin nach Angaben der Sprecherin bislang insgesamt zwölf Prozesstage geplant. Ein Urteil könnte demnach am 29. Januar 2026 gesprochen werden.

Der zuständige 1. Senat mit der Vorsitzenden Richterin Doris Husch hat bislang etwa ein Dutzend Zeugen geladen, weitere werden folgen, wie es hieß. Die ersten Zeugen - zwei Polizisten - sollen am ersten Prozesstag aussagen.