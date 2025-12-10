Es ist ein schmaler Grat, den der Regionalverbund mit seiner neuen Werbekampagne in Berlin beschreitet. Das kann funktionieren. Das kann aber auch nach hinten losgehen. Die Bilder, mit denen der Thüringer Wald auf sich aufmerksam machen will, sind wunderschön. Grüner Wald, ein scheues Tier, das den Betrachter anzuschauen scheint. Eine tolle Aussicht auf waldige Täler. Das Problem: Schöne Bilder liefert mittlerweile jeder Ort der Welt, der Urlauber anlocken möchte. Was also unterscheidet die Bilder, die der Thüringer Wald anbietet, von der Konkurrenz.